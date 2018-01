Lula touché mais pas coulé, le Brésil dans l'incertitude «

L'ex-président brésilien Lula a réitéré son intention de revenir au pouvoir, dans sa première réaction à la confirmation sa condamnation pour corruption passive et de blanchiment pour avoir reçu un triplex de 300 m2, qui compromet sérieusement son avenir politique. Les pros et anti-Lula, qui ont manifesté à Porto Alegre mais surtout à Sao Paulo mercredi 24 janvier, se déchirent sur l'équité de cette décision. Les premiers crient au complot politique et accusent la justice d'avoir été étrangement rapide dans la procédure contre la figure emblématique de la gauche, sur la foi de preuves très minces provenant d'une délation.