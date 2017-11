Macron contre l'obscurantisme religieux «

Lors de l'inauguration du Louvre Abu Dhabi, Emmanuel Macron a dénoncé l'obscurantisme religieux. "Si on ne rappelle pas que dans cette région tous les grands monothéismes sont nés et que l'Islam est né de ce palimpseste de cultures et de civilisations qui font que de manière indétricotable, irréductible nos religions sont liées, nos civilisations sont liées. Que ceux qui veulent faire croire où que ce soit dans le monde, que l'Islam se construit en détruisant les autres monothéismes sont des menteurs et vous trahissent, a-t-il déclaré.