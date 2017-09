Macron et la signature des ordonnances : décryptage «

Emmanuel Macron a préféré son bureau de l'Elysée à la salle du conseil des ministres pour signer les ordonnances réformant la loi travail. Et c'est avec plus d'une heure de retard, entouré de Muriel Pénicaud, ministre du Travail et Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, que le président de la République a une nouvelle fois médiatisé la signature d'une des lois les plus importantes de son quinquennat. Une moyen de communication qui peut surprendre, car cette mise en scène, plutôt anglo-saxone, est une première dans la 5ème République... ou presque.