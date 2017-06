Macron lance le site "Make our planet great again" «

L'Elysée lance son site internet à l?intention des scientifiques américains. La plateforme est baptisée "Make our planet great again". un nom qui reprend la formule lancée par Emmanuel Macron et une réponse concrète après la décision de Donald Trump de sortir des Accords de Paris sur le climat. Accord qui incite les grandes puissances industrielles à réduire leurs émissions de co2. Le site a été lancé par un tweet du chef de l'Etat, en anglais, disant simplement : "Tenir notre promesse". Pour le moment, il n?existe qu?une version en anglais. Mais les pages Facebook et Twitter sont disponibles en français.