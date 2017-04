Macron - Le Pen : deux programmes pour un même objectif «

Il reste une semaine avant le second tour de l'élection présidentielle. L'heure pour de nombreux électeurs qui n'avaient pas choisi Emmanuel Macron ou Marine Le Pen au premier tour de faire un choix. Quelles sont les principales différences des programmes du candidat d'En Marche et de la représentante du Front national? A travers le volet économique et le sujet de l'emploi, il existe bien deux visions différentes. Explications Anthony Favalli