Marlène Schiappa se confie au micro de CNEWS «

Marlène Schiappa, 35ans, secrétaire d'état à l'égalité entre les femmes et les hommes. Après les maladresses du début, Marlène Schiappa maîtrise les codes de la politique et a trouvé sa place au gouvernement en défendant les droits des femmes. En exclusivité pour CNEWS, elle revient sur l'actualité de son ministère en 2017 et évoque sa lutte contre les inégalités salariales d'ici à la fin du quinquennat.