Marseille : la Belle de Mai divisée sur le choix du candidat «

A Marseille dans le quartier le plus pauvre de France, la Belle de Mai, Emmanuel Macron est arrivé second dimanche 23 avril derrière Jean Luc Mélenchon. Le candidat d'En Marche était talonné de près par le Front National. Scénario inattendu dans cet arrondissement ou les habitants se sentent laissés pour compte. Plus le second tour approche plus le choix du candidat divise.