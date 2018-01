Marseille, terrain d'un futur duel Castaner/Mélenchon ? «

Elles n'auront lieu qu'en 2020, mais à Marseille elles suscitent déjà l'agitation. Plus de deux ans avant les élections municipales, Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner étaient cet après-midi à Marseille. Deux déplacements dont la concomitance n'a rien d'anodin. Le patron du parti présidentiel et le bretteur de la gauche radicale fourbissent leurs armes. Un sujet de Charlotte Onfroy-Barrier et Laure Parra.