Matignon délocalisé à Cahors pour trois jours «

Édouard Philippe vient avec son cabinet à Cahors, du 13 au 15 décembre. Une délocalisation symbolique de Matignon. L'initiative, rare et symbolique, est très attendue par nombre d'acteurs de ce département rural. En tout état de cause, des voix ont bien l'intention de se faire entendre. Ce sera notamment le cas des défenseurs des services publics. Le Premier ministre devra également convaincre des élus inquiets, par exemple, de la disparition programmée de la taxe d'habitation. Les détails avec Jean-Luc Thomas et Romain Ripoteau.