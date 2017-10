Muriel Pénicaud : « On ne change pas une virgule des ordonnances [...] Elles seront appliquées »

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, était l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS : « Le président est venu à Égletons pour annoncer une réforme sur la formation et l'apprentissage [...] Sur le fond, on a raison de dire la vérité à nos citoyens [...] On a un budget équilibré et une politique équilibrée [...] L'augmentation du pouvoir d'achat va être manifeste dès 2018 avec 3,15% de pouvoir d'achat en plus pour les salariés [...] La croissance repart et les entrepreneurs veulent embaucher [...] On ne change pas une virgule des ordonnances [...] Elles seront appliquées [...] Les 15 milliards du plan d'investissement seront pour les jeunes et les demandeurs d'emploi [...] L'apprentissage, la formation professionnelle et l'assurance chômage convergeront ensemble. »