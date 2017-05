Ni coalition, ni cohabitation : une majorité présidentielle absolue souhaitée par Richard Ferrand «

Ce lundi premier mai, Richard Ferrand, secrétaire général d'En Marche ! et député du Finistère, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Selon lui, le mouvement n'est pas un "Parti socialiste bis" et il n'y aura "pas d'accord d'appareil" car une majorité présidentielle absolue est possible. Pour Richard Ferrand, de toute évidence, "la droite a sombré avec François Fillon".