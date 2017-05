Nicolas Hulot bientôt au gouvernement d'Edouard Philippe ? «

Le nom de l'écologiste revient avec insistances dans les nombreuses rumeurs de composition du gouvernement d'Edouard Philippe. Fort d'un capital sympathie et d'une crédibilité sérieuse, Nicolas Hulot serait plébiscité par Emmanuel Macron pour occuper le poste de ministre de la transition énergétique.

Edouard Philippe devrait annoncer la composition de son gouvernement ce mercredi à 15h, selon une note de l’Élysée. Retardée de 24h pour cause de "vérifications fiscales" – Emmanuel Macron souhaitait que soient épluchés les patrimoines de ses potentiels ministres avant leur nomination – l’annonce est sur toutes les lèvres depuis le début de semaine. Faute d’informations sûres, les spéculations vont bon train sur les éventuels futur(e)s élu(e)s. Parmi les rumeurs, persistantes, se retrouvent les noms de Jean-Yves Le Drian, qui pourrait conserver son ministère de la défense, Bruno Le Maire, plébiscité pour les affaires étrangères ou encore Nathalie Kosciusko-Morizet. Un autre nom revient avec insistance : celui de Nicolas Hulot. L’écologiste, engagé politiquement au point de tenter sa chance lors de la primaire écologiste de 2011, serait le candidat idéal pour Emmanuel Macron. Le désormais président de la République souffre depuis le début de sa campagne d’un manque de clarté sur son programme écologiste, défaut régulièrement pointé par les défenseurs de l’environnement.

Nicolas Hulot, le choix de la crédibilité

Fort d’un capital sympathie indéniable, Nicolas Hulot pourrait se présenter comme le candidat idéal à un ministère de la transition écologiste. Ce ne serait pas la première fois que Nicolas Hulot serait approché pour entrer au sein d’un gouvernement. En 2012 déjà, François Hollande l’avait plébiscité pour prendre la tête du ministère de l’Environnement. L’écologiste avait refusé mais s’était pleinement investi dans son rôle "d’envoyé spécial pour la protection de la planète". Rendu célèbre grâce à son rôle d’animateur dans Ushuaïa, Nicolas Hulot s’est progressivement imposé comme LA figure de l’écologie en France. À travers ses chroniques écologistes à la télévision et ses prises de positions pour la sauvegarde de la nature, Nicolas Hulot est devenu l’écologiste préféré des Français.

Nicolas Hulot prêt à travailler pour Emmanuel Macron ?

Si l’arrivée de cette pointure de l’écologie dans le premier gouvernement d’Emmanuel Macron serait une prise de premier choix pour le nouveau président, Nicolas Hulot n’a jamais caché ses désaccords avec l’ancien ministre de l’Économie. Dans l’entre-deux tours, l’écologiste avait signé dans Le Monde une tribune appelant à voter Emmanuel Macron, non pas par convictions mais pour faire barrage à Marine Le Pen. "M. Macron, ce vote de raison et de responsabilité au deuxième tour vous oblige plus qu’il nous oblige. Il ne s’agit en aucun cas d’un chèque en blanc et encore moins d’une adhésion sans réserve à votre projet, qui sous bien des aspects n’a pas pris la mesure de l’exigence de solidarité dans laquelle se trouvent le pays, l’Europe et le monde’’, prévenait Nicolas Hulot. Dans l’entourage de l’écologiste, on ne cache pas que la question est en discussion, tout en en tempérant les conséquences. ‘’Il y a eu des discussions entre Nicolas Hulot et Emmanuel Macron mais rien n’est acté à ce stade", confie Matthieu Orphelin, ancien porte-parole de la Fondation Hulot.