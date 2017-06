NKM : ses premiers mots à la sortie de l'hôpital Cochin «

Nathalie Kosciusko-Morizet, candidate LR aux législatives est sortie ce vendredi 16 juin de l'hôpital Cochin. Elle était en campagne à Paris et a perdu connaissance quelques minutes jeudi après avoir été violemment prise à part par un passant, une agression dénoncée par plusieurs responsables politiques et qui fait l'objet d'une enquête judiciaire. L'ancienne ministre, en ballottage défavorable dans la 2e circonscription de Paris face à un candidat REM, distribuait des tracts lorsqu'un homme d'une cinquantaine d'années les lui a pris pour les lui envoyer au visage, la traitant notamment de "bobo de merde". Elle a alors chuté sur le sol et perdu connaissance plusieurs minutes, sous une forte chaleur et a été transportée à l'hôpital Cochin, où elle a passé la nuit en observation.