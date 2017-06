Nos prévisions pour l'Assemblée nationale «

Voici nos projections pour la composition de l'Assemblée nationale après les élections législatives. Sur les 577 députés à élire, La République en marche pourrait recueillir entre 330 et 415 sièges, soit bien plus que la majorité absolue. Les Républicains, alliés à l'UDI, pourraient limiter la casse avec entre 100 et 150 sièges. Le Parti socialiste pourrait être le grand perdant de ce scrutin avec seulement une trentaine de députés. La France insoumise pourrait glaner une quinzaine de sièges, le Front national une dizaine...