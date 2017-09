Philippe Martinez : "Ce n'est pas le droit du travail qui fabrique les chômeurs" «

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur CNEWS : "On a proposé un autre Code du travail, plus petit, mais qui renforce le droit des salariés [...] Nous sommes aussi légitimes que le président de la République pour porter nos revendications et parler avec les salariés [...] Cette réforme n'est pas approuvée quand on regarde les sondages d'opinion [...] Nous avons participé à toutes les concertations officielles [...] Nous avons discuté, nous n'avons pas été entendus, aujourd'hui nous montrons notre mécontentement [...] Ce n'est pas le droit du travail qui fabrique les chômeurs"