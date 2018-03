Philippe Martinez : "La grève sera inévitable" «

Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, était l'invité de Jean-Pierre Elkabach ce matin sur CNEWS. SNCF : "Nous avons présenté un projet mais le gouvernement refuse de discuter, je ne suis pas certain que Monsieur Spinetta soit vraiment neutre" "Si le gouvernement ne contribue pas à ce qu'il y ait un dialogue constructif, la grève est inévitable. Les cheminots ne sont pas contents car on les traite de privilégiés". «On ne peut pas admettre que des milliers de français arrivent en retard le matin à cause du train? Nous sommes contre la fermeture des petites lignes car elles sont importantes dans un certain nombre de territoires» (Philippe Martinez/CNEWS).