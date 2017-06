Philippe Martinez sur la loi travail : "C'est une concertation, pas une négociation" «

Philippe Martinez était l'invité de Laurence Ferrari. Le secrétaire général de la CGT est revenu sur la future réforme du Code du travail voulue par le gouvernement d'Edouard Philippe. Il ne se dit pas "rassuré" et regrette que ce soit "une concertation et non pas une négociation". "Sur un tel sujet, il y a besoin de discuter de beaucoup de choses" confie Philippe Martinez.