Philippe Poutou, candidat du Nouveau Parti Anticapitaliste «

Philippe Poutou, 50 ans, se présente pour la deuxième fois à une élection présidentielle. Lors du scrutin de 2012, il avait recueilli 1,15% des suffrages. Cette année, Philippe Poutou se présente à nouveau sous l'étiquette du parti politique Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA).

1. Interdiction des licenciements, des suppressions de postes et fin des emplois précaires. Faire du CDI la norme du contrat de travail pour tous. Philippe Poutou souhaite la création d'un million d’emplois dans le service public.

2. Augmentation des salaires et du SMIC à 1 700 euros net. Philippe Poutou souhaite réduire la durée légale du temps de travail à 32 heures sur quatre jours et 30 heures pour les emplois les plus pénibles.

3. Le candidat du NPA souhaite le retour à la retraite à 60 ans et 55 ans pour les métiers les plus pénibles.

4. Dans le domaine de la sécurité, Philippe Poutou souhaite désarmer la police française, pour apaiser "le climat social". Une mesure qui porte sur les armes létales et les tasers.

5 Concernant les institutions de la République, Philippe Poutou veut supprimer la fonction présidentielle ainsi que le Sénat.

Philippe Poutou est né le 14 mars 1967 à Villemomble. Sans diplôme après avoir échoué au bac mécanique, il enchaîne les emplois précaires, avant d'être embauché en CDI chez Ford, dans l'usine de Blanquefort en Gironde. Philippe Poutou commence à militer au lycée en 1984. En 1995, il entre au parti politique Lutte ouvrière (LO) qu'il quittera après son exclusion deux ans plus tard. Il formera en 1997 avec d'autres militants, "la voix des travailleurs" qui intègrera en 2000 la Ligue communiste révolutionnaire. La LCR devient le Nouveau parti anticapitaliste. Philippe Poutou est candidat aux législatives en 2007 en Gironde, puis candidat à l'élection régionale en 2010 en Aquitaine. En 2012, il est désigné candidat du NPA à la présidentielle. Il recueille 1,15% des voix et termine 8e sur 10 candidats. En 2016, il est à nouveau investi pour être le candidat du NPA à la présidentielle de 2017.

Philippe Poutou est salarié de l'usine Ford de Blanquefort (33)