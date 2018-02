Pierre Billon : « Pour manipuler quelqu'un comme Johnny, il faut vraiment être fortiche »

Pierre Billon, ex-producteur et ami de Johnny Hallyday, était l'invité de #TouteLActu sur CNEWS : « On m'a demandé si Laetitia était un ange ou un démon, je pense qu'elle est toujours un ange (...) Elle est dévastée, ce qui est normal car elle a cet énorme chagrin d'amour, un vide (...) Pour manipuler quelqu'un comme Johnny, il faut vraiment être fortiche (...) Je ne peux pas imaginer un quart de seconde qu'elle puisse priver les enfants de chose aussi intime, comme une guitare (...) C'est une femme qui a fait en sorte que Johnny mène une vie plus saine, à tous les niveaux »