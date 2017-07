Plan Climat : les principales mesures annoncées par Nicolas Hulot «

Nicolas Hulot dévoilait ce jeudi 6 juillet son plan sur le climat. Le ministre de la Transition écologique a longuement présenté son projet prévu pour ces "cinq prochaines années". Six grands thèmes étaient abordés, "de l’international jusqu’au quotidien des Français". Retour sur les principales mesures annoncées.

Le gouvernement entend en finir avec la commercialisation des voitures roulant à l'essence ou au gazole en France d'ici 2040. "Nous annonçons la fin de la vente des voitures à essence et diesel d'ici 2040", a ainsi déclaré Nicolas Hulot. Le ministre de l’Intérieur a admis que cet objectif était "lourd" notamment pour les constructeurs automobiles.

Second annonce qui devrait changer le quotidien de nombreux Français : une "prime" aux ménages modestes sera distribuée pour acheter un véhicule plus propre. "On va accélérer le développement des aides pour l'achat de voitures moins polluantes, à destination des ménages les plus modestes", a dit le ministre, annonçant "une prime de transition pour remplacer un diesel datant d'avant 1997 ou essence d'avant 2001 par un véhicule plus propre neuf ou d'occasion".

Les véhicules polluants dans le viseur du gouvernement

Autre annonce notable du ministre de la Transition écologique : la promesse d’éradiquer "les passoires thermiques" dans le bâtiment. Les "passoires thermiques, bâtiments mal isolés et consommant trop d'énergie, doivent être éradiqués dans les dix à venir", a annoncé Nicolas Hulot. "Dans ce (...) délai de dix ans, on va faire disparaître tout ce qu'on appelle les passoires thermiques", a-t-il dit, relevant que "le sujet de l'efficacité énergétique est un sujet où tout le monde gagne".