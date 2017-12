NDDL : pour Benjamin Griveaux, le référendum est devenu obsolète «

Le porte-parole du gouvernement est revenu sur l'épineuse question du projet d'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes. "La question posée à l'époque était fermée. Elle n'évoquait pas l'extension de l'aéroport déjà existant", déclare-t-il. "On a fait une consultation sans avoir la totalité des termes du débat. Nicolas Hulot et Elisabeth Borne vont présenter les 2 options et ne pas s'enfermer dans un choix qui a été fait il y a 40 ans", ajoute-t-il.