Quel futur pour le FN ? «

A quelques semaines du congrès du Front National, qui aura lieu à Lille le 10 et 11 mars prochain, les troupes s'interrogent sur l'avenir du mouvement. Marine Le Pen, présidente du parti, devrait faire face à plusieurs défis : L'héritage du père qui refuse d'abandonner sa présidence d'honneur, la concurrence de Laurent Wauquiez et de Florian Philippot avec son mouvement "Les Patriotes" et le changement du nom de parti.