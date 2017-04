Quelles sont les propositions de François Asselineau ? «

Quelles sont les principales propositions qui constituent le programme électoral du président de l'Union populaire républicaine François Asselineau ? Tour d'horizon des principales mesures de sa campagne.

François Asselineau, fondateur de l’Union populaire Républicaine se décrit comme le défenseur de "la libération nationale", un "souverainiste" que certains politologues placent aux lisières de l'extrême droite. A 59 ans, il mène campagne avant tout sur le web et par voie d'affiches. Son programme s’articule autour de plusieurs propositions phares

Il propose de sortir de l'Union européenne et de l'Euro pour reconquérir l'indépendance politique et économique du pays. Le candidat de l'Union populaire Républicaine prévoit un retour au franc dans les 7 mois, et sa dépréciation de 10% afin de favoriser les exportations....

François Asselineau veut également quitter l'OTAN. Objectif : "se débarrasser de la tutelle américaine" qui selon lui guide les choix de politique étrangère de la France

Le candidat veut d'ailleurs développer les liens d'amitié et de coopération avec la Chine et la Russie,

- et faire de Moscou et d'Ankara ses alliés privilégiés dans la lutte contre l'Etat islamique en Syrie....

Mais pour lutter contre le terrorisme en France, peu de propositions concrètes. François Asselineau entend mettre fin à l'Etat d'urgence permanent, et porter le budget de la police et de la gendarmerie à 20 milliards d'euros....

Au cours de son mandat, 3 thèmes seront soumis au vote direct des français :

- la politique énergétique du pays.

- la dette publique

- et l'immigration

François Asselineau propose enfin aux travailleurs l'abrogation de la loi El Khomri, la revalorisation du SMIC à 1300 euros, et la possibilité pour ceux qui démissionnent de percevoir l'allocation chômage.

(Avec AFP)