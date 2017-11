Qui sont les gagnants et les perdants des réformes Macron ? «

Voici les résultats d'un sondage IFOP Fiducial pour CNEWS et SUD RADIO. Qui sont les gagnants ? Qui sont les perdants de la politique d'Emmanuel Macron? 7 mois après son élection le chef de l'état semble convaincre du coté des chefs d'entreprise et dans les grandes villes. Les habitants des zones rurales et les retraités n'ont pas l'impression de bénéficier des mesures prises par le gouvernement.