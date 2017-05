Qui sont les ministrables du premier gouvernement d'Edouard Philippe ? «

Des noms circulent depuis plusieurs jours mais rien n'a vraiment fuité. Qui intégrera le gouvernement d'Edouard Philippe ? Tentative de réponse avant l'annonce de la composition de ce premier gouvernement du quinquennat Macron ce mercredi à 15h.

Respecter la parité hommes/femmes, la balance gauche/droite ou encore ouvrir le gouvernement à la société civile, tels sont les critères très importants pour former le nouvel entourage d’Edouard Philippe. Plusieurs noms circulent déjà mais rien de confirmé.

Des noms très entendus

Parmi les noms qui courent, ceux que l’on entend le plus sont ceux de Jean Yves Le Drian, unique membre du gouvernement Hollande à avoir été « en marche » avec Macron et qui devrait probablement être à ses cotés à la Défense ou ailleurs.

Autre nom attendu : celui de François Bayrou pour la Chancellerie ou les Affaires Etrangères.

Pour le ministère de l’intérieur, des soutiens de la première heure tels que Richard Ferrand, Christophe Castaner ou encore Gerard Colomb seraient attendus.

A Bercy, l’économiste Jean Pisani Ferry serait favori.

Des nouveaux au gouvernement

De nouvelles têtes pourraient bien rentrer au gouvernement tel que Marc Ferracci pour le ministère du Travail et l’Euro député Sylvie Goulard aux affaires européennes. Pour l’éducation, un député écologiste : François De Rugy. Et enfin un nom dont on parle beaucoup pour l’écologie, Nicolas Hulot qui a refusé mainte fois ce ministère, se laissera-t-il convaincre cette fois ?

La réponse ce mercredi à 15h.