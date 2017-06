Christophe Castaner était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Le porte-parole du gouvernement a commenté l'actualité politique et notamment le retrait de Jean-Pierre Raffarin et la décision de Manuel Valls de quitter le PS. Le secrétaire d'État est également revenu sur la passe d'armes entre Nicolas Hulot et Stéphane Travert sur les néonicotinoïdes.