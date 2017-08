Réforme du code du travail : Ce qu'il faut savoir sur les ordonnances «

Le Premier ministre, Edouard Philippe, et la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, ont présenté ce jeudi les ordonnances réformant le Code du travail : priorité à l'entreprise pour le dialogue social ; une seule instance de dialogue : le comité social et économique remplace les DP, CE, CHSCT ; priorité donnée aux TPE ET PME ; dans les petites entreprises, possibilité de négocier avec élu du personnel sans délégué syndical ; pénibilité : mise en oeuvre du compte professionnel de prévention