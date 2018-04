Réforme institutionnelle : 30 % de parlementaires en moins «

L'exécutif a décidé, dans le cadre de la réforme des institutions, de réduire de 30 % le nombre de parlementaires (les 925 députés et sénateurs ne seraient plus que 642) et d'introduire une dose de 15 % de proportionnelle pour les législatives à compter de 2022, ont déclaré mercredi à l'AFP des sources gouvernementales. Edouard Philippe, qui est intervenu sur le sujet mercredi en Conseil des ministres, doit dévoiler à 17H00 à Matignon "les grandes lignes" de la révision constitutionnelle voulue par le président Emmanuel Macron.