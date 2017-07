Rihanna reçue à l'Elysée par Emmanuel Macron «

Après Bono, Emmanuel Macron a reçu, ce mercredi 26 juillet, la chanteuse Rihanna, venue défendre les causes de l'organisation humanitaire "Clara Lionel Foundation", dont elle est l'ambassadrice. Le 24 juin, Rihanna, originaire de la Barbade, avait interpellé sur Twitter le président en lui demandant si la France allait "s'engager pour le Fonds pour l'Éducation", dont elle est l'ambassadrice. "J'ai eu une rencontre absolument incroyable avec le président et la première dame, ils ont été incroyablement accueillants avec nous", a expliqué l'artiste à sa sortie. "J'ai été très inspirée et impressionnée par son leadership", a-telle ajouté. "Nous avons parlé d'éducation sur le plan mondial. Nous aurons de grandes annonces en septembre et nous agirons davantage en Afrique en octobre", a-t-elle précisé en évoquant le fonds humanitaire. "C'est l'année de l'éducation".