Stéphane Le Foll revient sur la polémique des frais de mandat «

« Le contrôle est essentiel. La loi de moralisation est de savoir si les politiques ne dévient pas », déclare le député. « Quand je vois les emplois fictifs, où était le contrôle ? Nulle part. Que de voir des gens qui se mettent à douter que quelqu'un comme moi pourrait avoir des tentations d?aller bricoler et bidouiller, si vous croyez que ça me fait plaisir. Ça ne me fait pas plaisir », ajoute-t-il.