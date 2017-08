Terrorisme, loi Travail, François Hollande : les annonces d'Emmanuel Macron «

Le chef de l'État est revenu lors d'un entretien fleuve accordé à l'hebdomadaire "Le Point" sur les grands chantiers engagés par son gouvernement et les débuts de son quinquennat.

Emmanuel Macron s’est confié "comme jamais un président de la République ne s’était à ce point confié", indique Le Point. L’hebdomadaire consacre vingt-cinq pages de son édition du jeudi 31 août au chef de l’État. "Je vais devoir vivre pendant des mois avec l’impatience du peuple", déclare notamment le président décidé à ne pas faire de bilan moins de quatre mois après son arrivée à l’Élysée. "Les cents jours sur lesquels vous m’interrogez ne sont pas une étape pertinente. Quand on arrive au pouvoir, on ne fait pas les choses en cent jours. Ou alors nous serions le seul pays qui ferait deux ans de campagne présidentielle pour gouverner trois mois…", indique-t-il.

Le chef de l’État s’est également confié sur son prédécesseur. "J’ai du respect pour François Hollande. Je pense qu’il y a eu de bonnes mesures économiques et sociales lors du précédent quinquennat, et j’espère y avoir contribué", déclare l’ancien ministre de l’Économie. "Mais il serait étrange que l’impossibilité qui a été la sienne de défendre son bilan devant les Français puisse motiver une tentation durant les années qui viennent de le justifier devant les journalistes", ajoute-t-il toutefois.

Le chef de l’État revient sur les réformes économiques

Évoquant les grandes réformes lancées par son gouvernement, Emmanuel Macron déclare ainsi que les emplois aidés ont été "trop souvent une perversion de la politique de l’emploi", dénonçant leur caractère "clientéliste" qui "suit souvent le cycle électoral". "C'est de la subvention déguisée vers les collectivités locales ou le secteur associatif", explique le chef de l'Etat qui rappelle que "le taux de retour à l'emploi durable des personnes concernées est en effet très faible".

Emmanuel Macron affirme également qu'il envisage d'aller au-delà de la baisse controversée de 5 euros des APL, mais dans le cadre d'une "transformation profonde qui doit faire baisser les loyers". Alors que l'aide personnalisée au logement (APL) alimente selon lui la hausse des loyers, le chef de l'Etat préconise "un choc d'offre", que doit permettre un projet de loi présenté à l'automne.

Sur la loi Travail, Emmanuel Macron rappelle qu’il souhaite "une réforme de transformation profonde". "Nous sommes la seule grande économie de l’Union européenne qui n’a pas vaincu le chômage de masse depuis plus de trois décennies", déclare-t-il. "L’une des explications à cela est que nous sommes un pays de météorologues : on regarde la conjoncture et dès que ça va un peu mieux, il ne faudrait plus demander d’efforts, il faudrait renoncer à transformer les choses", avance le chef de l’État.

"Une réponse multiple contre le terrorisme"

Sur le terrorisme, Emmanuel Macron donne sa feuille de route. « Notre réponse au terrorisme ne peut être que multiple, afin d'y inclure toutes ces dimensions. Elle doit être à la fois sécuritaire, économique, culturelle et éducative", déclare-t-il. "Notre société a besoin de récits collectifs, de rêves, d'héroïsme, afin que certains ne trouvent pas l'absolu dans les fanatismes ou la pulsion de mort", ajoute Emmanuel Macron.