Thierry Solère annonce un nouveau groupe chez Les Republicains «

Le député LR Thierry Solère, au côté du président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde, a annoncé mercredi la création d'un groupe de "constructifs" à l'Assemblée, qui rassemble jusqu'alors une vingtaine de députés LR et 18 UDI et sera entériné mardi prochain. "J'ai réuni des parlementaires Les Républicains, une vingtaine a acté l'envie de créer ce groupe" des "Républicains constructifs UDI indépendants", pour "accompagner les réformes qui vont dans le bon sens, s'opposer quand il le faudra" à la politique d'Emmanuel Macron, a déclaré M. Solère lors d'une conférence de presse. Pour M. Lagarde, selon lequel "18 parlementaires" UDI ont déjà la "volonté de construire un groupe le plus large possible", celui-ci peut devenir "la troisième force politique de l'Assemblée