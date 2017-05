Thierry Solère sur l'affaire Ferrand et la presse : "Il faut éviter de créer le soupçon permanent" «

Thierry Solère était l'invité de Laurence Ferrari. Le député LR des Hauts-de-Seine est revenu sur l'affaire Ferrand et sur la presse accusée de faire le travail des juges. Il confie éviter "de juger ce que fait la presse" et ne "pas avoir aimé cette campagne présidentielle où on huait les procureurs et les journalistes." Thierry Solère estime qu'il "faut éviter de créer le soupçon permanent".