Une France électorale coupée en deux «

La carte des résultats du premier tour de l’élection présidentielle département par département montre une France coupée en deux. Emmanuel Macron est arrivé en tête dans l’ouest, le sud-ouest et en Ile-de-France. Marine Le Pen est quant à elle en première position dans le nord, l’est et le sud-est. Quelques départements font exception comme la Haute-Savoir, l’Orne, la Mayenne et la Sarthe qui ont voté majoritairement pour François Fillon, la Dordogne et l'Ariège pour Jean-Luc Mélenchon.