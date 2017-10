Wauquiez déjà en campagne «

Ce jeudi, la haute autorité va donner le top départ de la campagne pour la présidence du parti Les Républicains en validant les candidatures. Quatre candidats ont déposé leurs parrainages: Laurent Wauquiez, Florence Portelli, Maël de Calan et Daniel Fasquelle. Mais la partie semble jouée d?avance et Laurent Wauquiez est déjà sur le terrain et affiche sa détermination. Reportage avec Anne Maquignon et Laure Parra.