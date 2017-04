Whirlpool : Emmanuel Macron tacle Marine Le Pen à Amiens «

Emmanuel Macron s'est rendu à Amiens pour rencontrer les salariés de l'usine Whirlpool. Alors que Marine Le Pen l'avait devancé quelques heures plus tôt, le candidat d'En Marche! a sévèrement taclé la candidate du Front Nationale. Pour Emmanuel Macron, "elle (Marine Le Pen) est restée 15 min, seulement pour faire des images".

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont chacun à leur tour rendus mercredi sur le site de l'usine Whirlpool d'Amiens, promise à la fermeture, la première accueillie par des sourires et des selfies, le second par des sifflets au milieu d'une mêlée confuse.

La visite d'Emmanuel Macron, originaire d'Amiens, était prévue et consistait en une rencontre avec l'intersyndicale à la chambre de commerce. Le candidat d'En marche! a ensuite annoncé sa venue à l'usine avec l'intersyndicale alors que Mme Le Pen était déjà sur place.

"Mme Le Pen est donc venue à Amiens parce que j'y venais. Bienvenue à elle. Mais Mme Le Pen n'a pas compris comment fonctionnait le pays et nous n'avons définitivement pas la même ambition, ni le même projet", a-t-il relevé.

Macron sifflé à son arrivée

Essuyant au début des bordées de sifflets et des "Marine présidente", alors que des militants FN étaient restés sur place, peinant à se frayer un chemin, Emmanuel Macron a d'abord répondu à la volée aux salariés qui l'interpellaient.

Ensuite, à l'écart de la presse, il a engagé un dialogue, parfois encore houleux, avec les salariés. "A quoi je peux m'engager de manière raisonnable et équitable?", s'est-il interrogé. "Il n'y aura aucune homologation de PSE (Plan de sauvegarde de l'emploi) pas à la hauteur. Ce n'est ni le gouvernement, ni l'Etat qui vont remplacer le dialogue social", leur a-t-il notamment assuré.

"Vous ne retrouverez jamais chez moi le comportement clientéliste de Marine Le Pen ce matin", leur a-t-il aussi dit au cours d'un échange d'une quarantaine de minutes.