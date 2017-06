Xavier Bertrand : "Le vieux système politique est à terre" «

Xavier Bertrand était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach ce mardi 6 juin. Il s'est longuement exprimé sur les élections législatives à venir et sur les chances de la droite et du centre, déjà annoncées battues dans les derniers sondages.

‘’Le vieux système politique est à terre", avoue Xavier Bertrand. Emmanuel Macron pourrait s’offrir une majorité absolue à l’Assemblée nationale à l’occasion des élections législatives des 11 et 18 juin prochain. Une occasion manquée pour les grands partis traditionnels qui espèrent profiter de ces élections pour imposer leur voix dans le débat parlementaire du nouveau quinquennat. "Ce qui nous est annoncé d’après les sondages, c’est une majorité écrasante", concède Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France met en garde : "une majorité écrasante c’est qu’elle écrase, elle écrase l’opposition, elle écrase les garanties d’équilibre".

Quelle chance pour la droite ?

Pour peser dans les futurs débats, la droite et le centre doivent mobiliser leurs électeurs avant ce dimanche. "Je veux dire à ces électeurs, les idées auxquelles ils croient, les valeurs : l’autorité, la nation, la sécurité, le travail, la baisse des impôts, elles sont toujours dans notre projet", explique Xavier Bertrand. Pour convaincre, le président de la région Hauts-de-France estime que "la droite doit redevenir une force qui parle en même temps à l’ouvrier et au chef d’entreprise". Surtout si elle espère contrer le Front national, en bonne position pour les élections législatives.

"Vingt-trois circonscriptions peuvent être remportés par des candidats Front national et si je m’engage autant dans cette campagne c’est que je sais le danger qu’ils présentent", poursuit l’ancien ministre du Travail. "Je n’ai pas envie qu’on court après l’extrême droite, je n’ai pas envie non plus qu’on baisse les bras devant la bien-pensance", a-t-il poursuivi.

Et après les législatives ?

Une fois les élections législatives passées, Xavier Bertrand entend-il prendre part au renouvellement de son parti, fragilisé depuis la défaite de François Fillon ? À demi-mots, le président de la région Île-de-France reconnaît avoir des "idées". "Bien sûr que j’ai des idées pour après, bien sûr je vois aujourd’hui dans quel état est notre famille politique mais jusqu’au 18 juin, je soutiens mes candidats", a-t-il tranché. "Vous voulez qu’on parle du 19 juin ? Alors invitez moi plus tard", a-t-il conclu.