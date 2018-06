Roland-Garros 2018 : Simona Halep revit depuis sa réduction mammaire

La Roumaine Simona Halep, finaliste de ce Roland-Garros et leader du classement WTA, revit depuis sa réduction mammaire intervenue en 2010.

En janvier 2014, Simona Halep avait évoqué publiquement l’opération salvatrice qu’elle avait subie quatre ans plus tôt, et visant à réduire le volume de sa poitrine de l'époque. «Cette réduction mammaire remonte à un petit temps déjà, mais je suis heureuse de l’avoir effectuée. Pour le tennis, je le referais sans hésiter. C’était une bonne décision».

Passée d’un bonnet E à un bonnet B

Passée d’un bonnet E à un bonnet B, la Roumaine s’est en même temps débarrassée de ses problèmes au dos qui l’handicapaient, notamment pour servir.

Et depuis son intervention chirurgicale, la jeune femme a changé de dimension. Vainqueur de six tournois en 2013, elle est entrée en 2014 dans le top 10 mondial et a atteint, cette année-là, les quarts de finale de l’US Open, la finale de Roland-Garros et la demi-finale de Wimbledon.

Simona Halep en 2014. (AFP)

Les années suivantes, elle a confirmé son embellie au point d'atteindre une 2e fois la finale de Roland-Garros en 2017. Avant enfin de remporter le prestigieux tournoi parisien cette année ?