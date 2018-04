25e journée de Top 14 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Avant-dernière journée avant les phases finales, la 25e journée de Top 14, qui se déroule le samedi 28 et dimanche 29 avril, pourrait s’avérer décisif en haut comme en bas du classement. Toutes les rencontres seront à suivre en direct et en intégralité sur les chaînes du groupe Canal+.

Samedi 28 avril

14h45 : Toulon-Castres sur Canal+



20h45 : Agen-Clermont sur Canal+ Sport et Rugby+



20h45 : Montpellier-Pau sur Canal+ Sport et Rugby+



20h45 : Oyonnax-Lyon sur Canal+ Sport et Rugby+



20h45 : Stade Français-Brive sur Canal+ Sport et Rugby+

Dimanche 29 avril

12h30 : Bordeaux-Bègles-Racing 92 sur Canal+ Sport



16h50 : Toulouse-La Rochelle sur Canal+