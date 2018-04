PSG-Guingamp, 35e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Déjà assuré de son 7e titre de champion, Paris reçoit, ce dimanche 29 avril, Guingamp en clôture de la 35e journée de Ligue 1. La rencontre est à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et beIN SPORTS 1.

Ce PSG est en route pour marquer l’histoire du championnat de France. Sacré dès la 33e journée et sa large victoire sur son dauphin monégasque (7-1), le club de la capitale peut faire tomber plusieurs records d’ici la fin de la saison le 19 mai prochain. Une source de motivation pour des Parisiens, qui ont su rester mobilisés malgré leur nouvelle élimination dès les 8es de finale de la Ligue des champions. «Il y a encore des records à aller chercher. Quand on est compétiteur, on veut toujours aller plus haut. C’est cette motivation qui nous guide. On sait donc que l’on peut rentrer dans l’histoire, et on ne va pas s’en priver», a confié Kylian Mbappé.

Avec 90 unités au compteur, l’attaquant français et ses coéquipiers sont dans les temps pour battre le record de points sur une saison, détenu par le… PSG (2015-2016) avec un total de 96 points. En cas de sans faute au cours des quatre dernières journées, ils peuvent également franchir la barre symbolique des 100 points (102 points). Un tel parcours leur permettrait d’établir un nouveau record de victoires, actuellement de 30 succès décrochés par le PSG en 2016 et Monaco la saison dernière, alors que la formation d’Unai Emery en totalise 29 avant de recevoir les Guingampais.

Porté par son attaque flamboyante, le club de la capitale peut aussi éclipser le record du nombre de buts du RC Paris (118 buts), vieux de 58 ans. Pour y parvenir, les Parisiens, auteurs de 104 réalisations, devront trouver le chemin des filets à au moins quatorze reprises. Le dernier record concerne le nombre de victoires à domicile, propriété de Saint-Etienne avec un sans-faute lors de la saison 1974-1975. Malgré ses dix-sept victoires en autant de rencontres au Parc des Princes, Paris ne pourra pas le battre mais seulement l’égaler. Et ça passe par un succès contre Guingamp avant d’accueillir Rennes (12 mai) pour l’ultime match de la saison sur leur pelouse.