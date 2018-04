PSG : Thomas Meunier se défend face aux critiques des supporters

Thomas Meunier a dénoncé «l'irrespect et la médiocrité des propos tenus» à son égard dans un communiqué publié sur son compte twitter samedi.

«L'irrespect et la médiocrité des propos tenus à mon égard ces derniers jours me montrent clairement les limites de certains supporters à ne faire qu'UN dans un club où beaucoup de choses ont changé à vitesse grand V ces dernières années», a-t-il affirmé.

«Sachez que mon implication et ma passion vous sont dévouées à 1000% et le fait d'aimer ce qui se fait ailleurs en France ne doit en AUCUN cas remettre en question le respect et l'envie que j'ai de me battre pour les rouges et bleus», s'est-il défendu. Ce dernier fait l'objet d'un déferlement de crtiques depuis quelques jours de la part de supporters parisiens.

Un «like» qui ne passe pas

A l'origine de cette polémique, un geste du joueur interprété comme un acte de trahison par de nombreux supporters parisiens.

En effet, Thomas Meunier avait «liké» la photo des tifos déployés par les supporters de l'Olympique de Marseille (OM), à l'occasion du match disputé jeudi contre Salzbourg (2-0) pour la demi-finale de Ligue Europa. Par la suite, le Belge avait préféré retirer son «like».

Dans un communiqué publié vendredi, le collectif ultras Paris (CUP) avait dénoncé l'attitude du joueur en pointant du doigt les «comportements irrespectueux qui se multiplient envers les supporters, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux».

«Plus de retenue et de respect» exigés

«Nous exigeons de la part de nos joueurs un peu plus de retenue et surtout de respect vis-à-vis de l'institution qu'est le Paris Saint-Germain», avait poursuivi le CUP.

Nous exigeons plus de RESPECT envers l’institution ! La patience du peuple Rouge et Bleu à ses limites ! Joueurs du Paris Saint-Germain, ressaisissez-vous !!! pic.twitter.com/POyXoGiyEM — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) 27 avril 2018

Dans ce message, le Collectif ultras Paris (CUP) avait aussi évoqué «le non-match et la piètre prestation» du PSG face au Real Madrid» en référence à l'élimination des Parisiens en 8e de finale de Ligue des champions (1-2 en match retour).

Enfin, les supporters du club avaient critiqué les «péripéties de la gestion d'une blessure à la limite de l'indécence et loin de notre ville» pour dénoncer l'absence de Neymar. L'attaquant se trouve toujours en convalescence dans son pays d'origine, au Brésil, après une opération du pied.