Eliminé en qualifications du tournoi de Budapest, il remporte la finale

Bien qu'éliminé le 22 avril des qualifications du tournoi de Budapest, Marco Cecchinato a réussi le tour de force de... remporter la finale du même tournoi ce dimanche.

Une performance rendue possible grâce au repêchage de l'Italien appelé à suppléer, à la dernière minute, le forfait d'un joueur du tableau principal. «C'est incroyable. Peut-être que je rêve. J'ai perdu dimanche et me voilà vainqueur du tournoi», a-t-il dit.

Le conte de fée hongrois de Marco Cecchinato, 92e joueur mondial avant son exploit, a duré cinq matchs. Le temps pour lui de venir à bout de chacun de ses adversaires, dont l'Australien John Millman en finale (7-5, 6-4).

Premier lucky loser (joueur repêché) à remporter un tournoi depuis Leonardo Mayer (Hambourg, juillet 2017), Cecchinato est d'autant plus ravi qu'il a décroché en Hongrie son premier sacre sur le circuit ATP. «Aujourd'hui est un jour spécial parce que je remporte le premier tournoi de ma carrière. Je suis très heureux», a-t-il déclaré.

Marco Cecchinato a fait lundi un bond de 33 places au classement ATP. Il occupe désormais le 59e rang mondial.