Ligue des champions : trois clubs français au Final Four

Le Paris Saint-Germain avait ouvert la voie, en s’imposant samedi face aux Polonais de Kielce (35-32), une semaine après avoir déjà remporté le match aller à l’extérieur. Dimanche, les Nantais n’ont eu besoin que d’un match nul face aux Danois de Skjern (27-27) aprèv avoir fait le plus dur lors du match aller puisqu’ils comptaient une avance de six buts.

Enfin, Montpellier a clos un week-end parfait en surclassant largement les Allemands de Flensburg (29-17) après avoir obtenu le nul lors du match aller.

Trois clubs français au Final Four donc, ce qui veut dire que la France comptera au moins un représentant en finale. Un authentique exploit puisque c’est la première fois depuis la création du Final Four de la Ligue des champions (2009-2010) qu’un pays place trois pays dans le dernier carré.

And here you have it: the four teams that will fight for the #veluxehfcl title at the #ehffinal4 in Cologne! Congratulations @mhbofficiel, @psghand, @HCVardar and @HBCNantes pic.twitter.com/zKVet3GQsb

— EHF Champions League (@ehfcl) 29 avril 2018