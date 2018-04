Salzbourg-OM, demi-finale retour de la Ligue Europa : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'OM se déplace jeudi 3 mai sur le terrain de Salzbourg en demi-finale retour de la Ligue Europa. La rencontre sera diffusée en direct et en intégralité sur beIN Sports 1 et W9.

Fort de son avantage de deux buts acquis au match aller au stade Vélodrome (victoire 2-0), Marseille a toutes les cartes en main pour s'offrir une finale de prestige le 16 mai prochain au Groupama Stadium de Lyon. Ce qui serait une première depuis 2004 et l'échec rencontré face au FC Valence alors emmené par le duo d'attaque Angulo-Mista.

Mais avant de se projeter vers le rendez-vous lyonnais, les joueurs de Garcia doivent donc terminer le travail en Autriche. «On sait qu'on n'est pas encore qualifié. On ira là-bas pour marquer au moins un but et pour gagner. Il faudra montrer qu'on mérite d'aller en finale.», avait dit l'entraîneur olympien suite au match aller.

Le match nul concédé dimanche contre Angers (1-1) en Ligue 1 ne devrait pas entamer la confiance des Marseillais qui pourraient néanmoins être privés de leur attaquant grec Konstantinos Mitroglou blessé aux ischios face aux Angevins.