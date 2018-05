Le gardien du Bayern Munich s'excuse après son énorme boulette

Sven Ulreich a tenu à s’excuser auprès des supporters du Bayern Munich mercredi sur Instagram après son erreur la veille face au Real Madrid.

L’image est dure. Mardi soir, le gardien bavarois est resté assis seul sur la pelouse du stade Santiago-Bernabeu quelques minutes après le coup de sifflet final de la demi-finale retour face au Real Madrid (2-2). Sven Ulreich s’en veut car il a commis une incroyable boulette qu’il « n’explique pas ».

«Nous voulions absolument aller en finale et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes, et j’ai commis cette faute qui n’a pas lieu d'être. Je ne me l’explique pas. Ça me fait mal pour mon équipe et pour vous, supporters», a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Son entraîneur et ses coéquipiers en soutien

«Les mots ne peuvent pas décrire à quel point je suis déçu de cette élimination en Ligue des champions», a ajouté le remplaçant de Manuel Neuer.

Après la rencontre, son entraîneur Jupp Heynckes a refusé de l’accabler, et a fait partager la responsabilité de ce but «cadeau» à Corentin Tolisso, qui a mis en danger son gardien par une passe en retrait «qu’il n'aurait pas dû faire.»

Au nom de ses coéquipiers, Javi Martinez a lui rapidement répondu à son post sur Instagram : «Tu as si souvent sauvé notre peau».