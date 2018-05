Neymar est rentré en France

Parti se soigner au Brésil après sa blessure à la cheville, survenue le 28 février dernier en Coupe de France face à l'OM, Neymar a effectué son grand retour en France ce vendredi.

Il est arrivé vers midi à l'aéroport du Bourget à bord d'un avion privé.

UOL Esporte rapporte qu'il n'est pas exclu de voir la star brésilienne commencer à taquiner le ballon d'ici à la fin de semaine. L'information n'a pas été communiquée par le club parisien, mais elle semble abonder dans le sens de son communiqué publié dimanche.

«Un bilan médical de Neymar Jr a été organisé samedi au Brésil par les docteurs Eric Rolland et Rodrigo Lasmar. Ce bilan a confirmé une évolution très satisfaisante des blessures de la cheville et du pied droits du joueur autorisant l’arrêt de toute immobilisation et protection. La suite du programme de reprise va s’effectuer dans les prochains jours au Brésil et au centre d’entraînement Ooredoo», a indiqué le club. Neymar pourrait donc assister à la finale de la Coupe de France, mardi 8 mai, face aux Herbiers, mais aussi participer à la cérémonie de la remise du trophée de champion de France, programmée le samedi 12 mai à l'issue de la 37e journée de Ligue 1 contre Rennes.

Reste à savoir désormais s'il revêtira, avant la fin de saison, la tunique parisienne en compétition officielle, notamment à Caen pour l'ultime journée de championnat. Pour l'heure, la réponse, même si elle n'est pas définitivement tranchée, paraît se porter vers le non. Le joueur, son entourage et l'encadrement médical du club parisien entendent jouer la carte de la prudence. Ils comptent donc ne pas précipiter son retour dans l'optique de lui permettre d'aborder au mieux la prochaine Coupe du monde en Russie, puis sa deuxième saison à Paris.

Car d'après des indiscrétions révélées par son compatriote Ronaldo resté proche de lui, Neymar sera bien Parisien l'an prochain. «Je pense que c'est impossible de le recruter actuellement (...). Je crois qu'il va bien et qu'il aime sa vie à Paris». De quoi couper court aux rumeurs persistantes envoyant le joueur au Real Madrid.