Coupe du Monde 2018 : tout savoir sur le Danemark

Présent dans le groupe C, celui des Bleus, le Danemark sera l’un des principaux adversaires des hommes de Didier Deschamps lors de la phase de poule de la Coupe du Monde 2018.

Le sélectionneur

Age Hareide, qui a succédé à Morten Olsen après l'échec lors des qualifications pour l'Euro 2016, a réussi à rebâtir une sélection endormie. L'ancien international norvégien a mis ses années d'expérience au service du Danemark en construisant une formation jeune mais solide.

La star de l'équipe

Christian Eriksen est le maître à jouer et leader offensif des Danois. Titulaire indiscutable à Tottenham (Angleterre), il est considéré comme l’un des meilleurs meneurs de jeu d’Europe. Formé à l’Ajax Amsterdam, il brille par sa lecture du jeu, sa qualité de passes et sa précision sur coups de pieds arrêtés. Milieu de terrain relayeur dans le système en 4-3-3 mis en place par le sélectionneur Åge Hareide, Eriksen a, qui plus est, passé un cap en sélection où il reste sur douze buts lors de ses treize dernières sélections. Seuls Robert Lewandowski et Cristiano Ronaldo ont surpassé ses 11 réalisations dans les qualifications européennes pour Russie 2018.

Son palmarès en Coupe du monde

S’ils ont échoué à se qualifier pour les deux derniers tournois (Coupe du Monde 2014 et Euro 2016), l’édition 2018 en Russie sera la cinquième participation des Danois à un Mondial, après les éditions 1986, 1998, 2002 et 2010. Leur meilleure performance reste un quart de finale en 98.

Le surnom de l'équipe

Les Dynamites danoises, c'est le surnom de la sélection nationale danoise.

Comment s'est qualifiée l'équipe Après avoir manqué la Coupe du Monde 2014 et l’Euro 2016, les Danois étaient attendu au tournant lors des qualifications. Une phase particulièrement mal abordée, puisque les joueurs du sélectionneur Åge Hareide ont enchaîné deux défaites en trois jours en octobre 2016, face à la Pologne puis au Monténégro. Six points perdus qui les ont obligés à passer par la phase de barrage. Opposés à l’Irlande, les Danois se sont qualifiés sans trembler. Après un match nul et vierge à Copenhague, ils ont triomphé des Irlandais à Dublin sur le score de 1-5.

Le Onze de départ

Schmeichel - Christensen, Kjaer (cap.), Bjelland, Larsen - Kvist, Delaney - Poulsen, Eriksen, Sisto - Jorgensen.

Son groupe

Le Danemark a été placé dans la poule C en compagnie de la France, du Pérou et de l'Australie.

Ce qu'elle peut espérer

Douzième nation mondiale au classement FIFA, la sélection du Danemark sera l'autre favorite du groupe C avec la France. Si les Bleus ont déjà battu à plusieurs reprises les Danois, il faudra se méfier d'eux. Ils pourraient d'ailleurs créer la surprise... Un parcours jusqu'en quart est possible.