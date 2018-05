Coupe du monde 2018 : Tout savoir sur le Portugal

Champion d’Europe en titre, le Portugal va connaitre sa septième participation à une Coupe du monde, et espère connaître la même réussite que lors de l’Euro 2016 en France. Voici tout ce qu’il faut savoir de la Seleção das Quinas.

Le sélectionneur

Fernando Santos a pris les rênes de la sélection en septembre 2014. Avant cela, il était principalement connu pour avoir entraîné les trois plus grands clubs portugais (FC Porto, Benfica Lisbonne, et Sporting Portugal), et avoir pris en main le destin de la sélection grecque entre 2010 et 2014. Sous sa houlette, le Portugal s’est qualifié directement pour l’Euro 2016 (une première en huit ans) et a surtout remporté la compétition, battant la France en finale, au Stade de France, sur le plus petit des scores (1-0). Surnommé «l’ingénieur», il a acquis, avec ce titre, une renommée et une aura considérable au Portugal.

La star de l’équipe

Cristiano Ronaldo sera, une fois de plus, le capitaine et fer de lance de la sélection portugaise. Parfois critiqué pour ses prises de position, son rendement reste tout simplement exceptionnel. Après une année 2016 remarquable (vainqueur de la Liga, de la Ligue des Champions et de l’Euro 2016), Cristiano Ronaldo a remporté son cinquième ballon d’or. Si le Portugal compte plusieurs jeunes de grand talent (notamment Bernardo Silva ou Gonçalo Guedes), Cristiano Ronaldo sera le principal danger pour les adversaires de la sélection portugaise.

Le palmarès en Coupe du monde

Le Portugal s’apprête à disputer sa septième Coupe du monde. À deux reprises la sélection portugaise a atteint les demi-finales. En 1966 avec Eusebio (défaite face à l’Angleterre) tout d’abord, récompensée par une troisième place, puis en 2006 (défaite face à la France), ponctuée par une quatrième place.

Le surnom de l’équipe

La Seleção das Quinas, ce qui veut dire «l’équipe du groupe de cinq», faisant référence aux cinq écus présents sur le drapeau du Portugal.

Comment l’équipe s’est qualifiée

Le Portugal a connu une campagne de qualification solide, mais qui a failli ne pas suffire. Deuxièmes derrière la Suisse tout au long des éliminatoires, les joueurs portugais ont dû attendre la toute dernière journée pour passer devant les Helvètes à la faveur d’un succès à domicile face à leurs concurrents, et ainsi finir en tête de leur groupe de qualification. Avec vingt-sept points enregistrés sur les trente possibles, la Portugais a un bilan presque parfait.

Le onze de départ

Rui Patricio – Cédric Soares, Pepe, José Fonté, Eliseu – Bernardo Silva, William Carvalho, Danilo, Joao Mario – Cristiano Ronaldo (cap.), André Silva

Son groupe

Le Portugal a été placé dans le groupe B, en compagnie de l’Espagne, du Maroc et de l’Iran.

Ce que l’équipe peut espérer

Troisième nation au classement FIFA à la faveur de sa victoire lors de l’Euro 2016, le Portugal aura à cœur de réaliser une belle performance. La sélection de Cristiano Ronaldo sera à la lutte avec l’Espagne pour obtenir la première place du groupe B avant d’éventuellement tenter d’égaler leur meilleure performance en Coupe du monde en atteignant les demi-finales.