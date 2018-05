Coupe du monde 2018 : Tout savoir sur l’Islande

Révélation du dernier Championnat d’Europe, où elle avait atteint les quarts de finale, l’Islande va participer l’été prochain à sa première Coupe du monde. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la sélection scandinave.

Le sélectionneur

Heimir Hallgrimsson n’est pas un sélectionneur comme les autres. Ancien footballeur professionnel en Islande, il officie également comme dentiste. Mais seulement à mi-temps, car il est désormais seul à la tête de la sélection depuis le départ de Lars Lagerbäck après l’Euro 2016. Avec l’entraîneur suédois, Hallgrimsson était parvenu à amener l’Islande jusqu’en quart de finale lors du championnat d’Europe organisé en France après avoir notamment éliminé l’Angleterre en 8e de finale (2-1) avant d’être sorti par les Bleus (2-5). Le sélectionneur-dentiste a ensuite qualifié son pays pour sa première Coupe en monde en déjouant les pronostics pour finir en tête d’un groupe où figuraient la Croatie, l’Ukraine, la Turquie, la Finlande et le Kosovo. Avant d’écrire une nouvelle page de l’histoire de l’Islande en Russie ?

La star de l’équipe

Cette équipe d’Islande peut avant tout s’appuyer sur son collectif redoutable et son état d’esprit irréprochable. Mais elle possède aussi des individualités de talent à l’image de Gylfi Sigurdsson. Recruté pour 50 millions d’euros par Everton l’été dernier, le meneur de jeu est doté d’une excellente vision du jeu. Il est surtout vanté pour sa frappe de balle et la précision de ses coups de pied arrêtés. Autant de qualités qui font de lui l’un des piliers de cette équipe et le joueur à surveiller avec la plus grande vigilance.

Le palmarès en Coupe du monde

L’Islande n’a encore jamais participé à une phase finale de Coupe du monde. Elle avait été éliminée par la Croatie en barrages (0-0 à l’aller, 0-2 au retour) pour le Mondial 2014 au Brésil.

Le surnom de l’équipe

Les joueurs de l’équipe d’Islande sont surnommés «Strakarnir okkar» qui signifie en français «nos garçons».

Comment l’équipe s’est qualifiée

Sur sa lancée de l’Euro 2016, l’Islande a créé une nouvelle fois la surprise. Elle a terminé en tête de son groupe (sept victoires, un nul, deux défaites) devant la Croatie, l’Ukraine ou encore la Turquie décrochant ainsi directement son ticket pour la Coupe du monde en Russie.

Le onze de départ

Hannes Halldorsson – Birkir Saevarsson, Kari Arnason, Ragnar Sigurdsson, Hordur Magnusson – Johann Gudmundsson, Aron Gunnarsson (cap.), Emil Hallfredsson, Birkir Bjarnason – Gylfi Sigurdsson – Jon Bodvarsson

Son groupe

L’équipe d’Islande n’a pas été épargnée par le tirage au sort puisqu’elle est tombée dans un groupe D corsé avec l’Argentine (16 juin à 15h), le Nigeria (22 juin à 17h), et la Croatie (26 juin à 20h).

Ce que l’équipe peut espérer

Quart de finaliste surprise à l’Euro 2016, l’Islande, et son désormais célèbre clapping, entend bien créer encore la sensation en Russie. Mais la tâche s’annonce particulièrement ardue avec un groupe compliqué. Une qualification pour les 8es de finale, où les Scandinaves pourraient retrouver la France, serait déjà un exploit. Un de plus pour ces Islandais héroïques et pour qui rien ne semble impossible. Les Argentins, les Nigérians et les Croates sont prévenus.