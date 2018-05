Le hockeyeur Brad Marchand sommé d'arrêter de lécher le visage de ses adversaires

«Colin Campbell (l'un des vice-présidents de la NHL) s'est entretenu avec Brad Marchand et le manager général des Bruins Don Sweeney ce samedi» 5 mai, a indiqué la ligue sur Twitter. «La NHL a clairement indiqué au joueur que son comportement de la veille était inacceptable et qu'en cas de récidive dans le futur, cela sera traité comme une infraction au code disciplinaire», ont-ils ajouté.

NHL’s Colin Campbell spoke with Boston’s Brad Marchand and GM Don Sweeney today. The League put the player on notice that his actions last night are unacceptable and similar behavior in the future will be dealt with by way of supplemental discipline.

